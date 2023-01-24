İstanbul’da haraç dehşeti! 7 kez bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar!

Olay, 18 Ocak Cumartesi günü Bahçelievler'de gerçekleşti. Dükkan sahiplerinin iddiasına göre tekel bayisine gelen ve kardeş oldukları belirtilen Ahmet K. ve Selçuk K. önce dükkanın dışından kuru sıkı olduğu tahmin edilen tabancayla ateş etti, daha sonra dükkanın içine girerek dükkanda bulunan Nurettin Aydın'ı (59) 7 defa bıçaklayıp, kafasında şişe kırarak, ağır yaraladı.

Şüpheliler, olay sonrasında dükkandan koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan esnaf Nurettin Aydın, ambulansla hastaneye götürüldü. İki şüpheli ise polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonrasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ahmet K. ve Selçuk K.'nın, olaydan birkaç gün önce de tekel bayisine gelerek Nurettin Aydın'dan haraç niteliğinde ürün talep ettiği, talebi reddeden esnafı tehdit ederek dükkandan ayrıldıkları ileri sürüldü.