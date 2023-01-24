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Bursa'da feci kaza! Otomobil sitenin duvarına çarptı: 2 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Bursa’da feci kaza! Otomobil sitenin duvarına çarptı: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardanbirinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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