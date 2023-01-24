24 Ocak Kandil mi? En yakın kandil ne zaman? Regaip Kandiline kaç gün kaldı? Önemi ve fazileti nedir? 2023 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların gelişiyle birlikte kandil tarihleri araştırılmaya başlandı. En yakın kandil olan Regaip kandili ile ilgili detaylar merak ediliyor. İslam alemi için önemli ve kıymetli olan üç aylarda Müminler vakitlerinin çoğunluğunu ibadet, zikir ve tövbe ile geçirir. Peki Regaip Kandili ne zaman? İşte en yakın kandil tarihi...
En yakın kandil ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Üç ayların ilki olan Recep ayının 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başlamasıyla kandil günleri araştırılmaya başladı. İslam dininde beş mübarek geceden biri olan Regaip kandiline dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Regaip kandili ne zaman? Miraç kandili hangi tarihte? Yılın ilk kandili hangi gün?
REGAİP KANDİLİNE KAÇ GÜN KALDI?
Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili her sene Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Bu sene ise Regaip Kandili 26 Ocak günü idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Regaip Kandili'ndeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.
"Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.
REGAİB KANDİLİ DUASI
Regaip Kandili kelime anlamı itibarıyla arzulamak, meyletmek anlamlarına geliyor. Hadis ve fıkıh ilmine göre bol sevap, mükafat ve faziletli amel olarak görülen bu gecede bol bol dua etmek oldukça önemli. İşte, Regaip Kandili duası:
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.
Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:
YA İLAHEL-ALEMİN!
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!
EY ÇARESİZLER ÇARESİ!
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.
Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!
Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ya salât ve selâm gönderiyoruz.
Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.
2023 KANDİL TAKVİMİ
*17 Şubat Miraç Kandili
*6 Mart Berat Kandili
*17 Nisan Kadir Gecesi
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