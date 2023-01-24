24 Ocak Kandil mi? En yakın kandil ne zaman? Regaip Kandiline kaç gün kaldı? Önemi ve fazileti nedir? 2023 KANDİL TAKVİMİ

En yakın kandil ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Üç ayların ilki olan Recep ayının 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başlamasıyla kandil günleri araştırılmaya başladı. İslam dininde beş mübarek geceden biri olan Regaip kandiline dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Regaip kandili ne zaman? Miraç kandili hangi tarihte? Yılın ilk kandili hangi gün?

REGAİP KANDİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili her sene Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Bu sene ise Regaip Kandili 26 Ocak günü idrak edilecek.