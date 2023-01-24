Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
"Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
"Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıo bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.
PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.
Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.
Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)
7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.
8. Submit Linkine tıklayın.
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