Hac kayıt tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi belli oldu mu? HAC ÖN KAYIT 2023!
"Hac kuraları ne zaman, kayıt tarihi uzatıldı mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar büyük bir heyecanla hac kurasını beklerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli bir açıklama geldi. Peki, "2023 hac ön kayıt tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi belli oldu mu? İşte, merak edilen tarih...
Son dakika açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Kutsal topraklara gitmek için gün sayan hacı adayları, başvurularla ilgili detayları araştırıyor. Ali Erbaş, hac ön kayıtları başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. Konunun ardından vatandaşlar, "2023 Hac kayıt tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman?" sorusunu sorgunlamaya başladı. İşte, 2023 hac başvuruları hakkında merak edilenler...
HAC ÖN KAYIT SÜRESİ UZATILDI!
"Gitmek isteyen herkesi bu sene hacca göndereceğiz" diyen Ali Erbaş, ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattıklarını söyledi:
"Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar. 26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık. Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz. Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz."
SON GÜN NE ZAMAN?
Buna göre, Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak hac yolcuları, ön kayıtlarını 31 Ocak'a dek e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Kura çekim tarihi çarşamba günü belirlenecek.
Hacı adayları hac kurasına gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek Kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek. Kayıtların ardından hac kura tarihinin açıklanması bekleniyor.
HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR 2023?
Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları aracılığıyla 250 TL ön kayıt ücreti yatırılması gerekmektedir.
05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.
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