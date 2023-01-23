23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zeynep’in kalbi Medet’te atıyor! Nakil sonrası ilk sözleri herkesi duygulandırdı

Zeynep’in kalbi Medet’te atıyor! Nakil sonrası ilk sözleri herkesi duygulandırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
Zeynep’in kalbi Medet’te atıyor! Nakil sonrası ilk sözleri herkesi duygulandırdı

Antalya’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı’nın karaciğeri 11 yaşındaki Furkan Geve’ye nakledilmişti. Geve’nin ardından Zeynep’in kalbi ise Şanlıurfa’da yaşayan 14 yaşındaki Medet Özbey’de atıyor. Özbey’in 4 saat süren ameliyatın ardından ilk sözleri ise herkesi duygulandırdı...

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Medet Özbey, 3 yıldır kalp yetmezliği ile savaşıyordu. Durumu kötüleşince, 5 ay önce Ankara'ya gelip Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne yatırılarak organ beklemeye başladı.

Özbey ailesinin umutları tükendiği sırada, Antalya'da beyin kanaması geçiren aynı yaştaki yürüme engelli Zeynep Sükeyna Fidancı'nın organları bağışlandı. Zeynep'ten alınan kalp, havayoluyla getirildiği Ankara'da, 4 saat süren bir operasyonla Medet'e nakledildi.

Zeynep'in kalbi ile hayata tutunan Medet Özbey, "Küçüklüğümden beri hep rahat nefes alıp vermeyi hayal ediyordum. Yaşıtlarım parklarda oynarken ben hep nefes alıp verme özlemini çektim. Şimdi ilk kez rahat nefes aldım. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Yeni kalbimle uçabilirim. Zeynep için hep dua edeceğim. İyileşir iyileşmez yarım kalan eğitimime devam edeceğim" dedi.

Anne Suna Özbey ise "Oğlum 2.5 yıl okula gidemedi. Öğretmenler eve geldi. Derslerini oradan takip etti. Geçen Eylül'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yazıldı. Ancak durumu ağırlaşınca okula gidemedi. Müjdeli haber yeni yıl gecesi geldi. Oğlum sağlığına kavuştu" dedi.

Bağışlanan organları 4'ü çocuk 8 kişiye nakledilen Zeynep'in babası Hamza Fidancı, "Kızımız melek oldu ama doğum günü olan 31 Aralık'ta da 8 kişiye can ve ışık oldu" demişti.

Domino nakille 2 hayat kurtuldu! DOMİNO NAKİLLE 2 HAYAT KURTULDU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA