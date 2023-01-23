Zeynep’in kalbi Medet’te atıyor! Nakil sonrası ilk sözleri herkesi duygulandırdı

Zeynep'in kalbi ile hayata tutunan Medet Özbey, "Küçüklüğümden beri hep rahat nefes alıp vermeyi hayal ediyordum. Yaşıtlarım parklarda oynarken ben hep nefes alıp verme özlemini çektim. Şimdi ilk kez rahat nefes aldım. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Yeni kalbimle uçabilirim. Zeynep için hep dua edeceğim. İyileşir iyileşmez yarım kalan eğitimime devam edeceğim" dedi.