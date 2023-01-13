Dünyada nadir yapılan ameliyat Antalya’da gerçekleştirildi! Domino nakille 2 hayat kurtuldu

Mehmet Talas ise, "Furkan'ın karaciğeri ona yaramıyordu. Bana faydalı idi. Furkan, Zeynep'in karaciğeri ile hayata tutundu. Ben de Furkan'ın karaciğeri ile sağlığıma kavuştum. Artık biz dede-torun olduk. İyi ki organ bağışı var. Zeynep'in ailesi organ bağışlamasaydı bugün belki de Furkan da ben de yaşamayacaktık" diye konuştu.