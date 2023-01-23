Yalova’da akılalmaz olay! Bademcik ameliyatına giren çocuğun bademciklerini almayı unuttular

'DOKTOR 'BADEMCİĞİNİ ALMAYI UNUTMUŞUZ' DEDİ'

Oğlunun 24 Aralık'ta ameliyat olduğunu belirten Tosun, "10 gün sonra çocuk tekrar ateşlendi, gece devlet hastanesine götürdük, acil doktoru, 'Çocuğun bademcikleri çok kötü olmuş' deyip, bademciğinin çok şiştiğini, bundan dolayı ateşlendiğini söyledi. Biz de o anda şaşkınlık içerisinde, 'Nasıl? Bu çocuğu 10 gün önce ameliyat ettirdik. Bademcikleri ve geniz eti alındı. Kulağına tüp takıldı' dedik. Doktor, 'Hayır, bademciği alınmamış, duruyor' dedi. Şok yaşadık. Ertesi gün çocuğu tekrar farklı bir özel hastaneye götürdük. Orada da bademciğinin alınmadığı tespit edildi" diye konuştu.

Daha sonra operasyonu yapan doktora gittiklerini ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

"Hiçbir şey söylemedik, 'Hocam bu çocuğu bir kontrol edin, ameliyattan sonra yine rahatsızlanıyor, ateşleniyor' dedik. Bademciğinin olduğunu kendisi de gördü. Dönüp bize, 'Bir yanlış yapmışız. Bademciğini almayı unutmuşuz' dedi."