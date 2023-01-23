İstanbul’da restoran alev alev yandı! Canlarını zor kurtardılar
İstanbul’da bir restoranda yangın çıktı. İçeride bulunan iş yeri sahibi Salih Bayram ile gece bekçisi kendilerini güçlükle dışarı attı. Bayram, "Burası ahşap bir tesis. Alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradık. Gelip söndürdüler.” dedi. Soruşturma devam ediyor.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde çıkan yangın, dün saat 08.00 sularında Firuzköy Mahallesi'ndeki göl kenarında başladı.
Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında ahşap restoran bir anda tutuştu. İçeride bulunan iş yeri sahibi Salih Bayram ile gece bekçisi kendilerini güçlükle dışarı attı.
Gece bekçisinin saçları kısmen yandı. İhbar üzerine sevk edilen Avcılar İtfaiyesi ekibi, alevleri güçlükle söndürdü.
Restoran sahibi Salih Bayram, yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek, "Burası ahşap bir tesis. Alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradık. Gelip söndürdüler. Yaklaşık 500 bin liralık zararım var" dedi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi günün aydınlanmasının ardından restorana gelip tespitler yaptı.
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