Bugün KANDİL mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? 2023 Üç aylar ve kandil tarihleri

Müslümanlar için en faziletli aylardan olan Receb ayı 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. İslam dünyasında en faziletli aylar olan üç aylarda Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen Müslümanlar, vakitlerinin çoğunu ibadetlere ayırmaya özen gösterir. Peki bugün kandil mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? İşte 2023 üç aylar ve kandil tarihleri...