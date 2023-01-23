23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bugün KANDİL mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? 2023 Üç aylar ve kandil tarihleri

Bugün KANDİL mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? 2023 Üç aylar ve kandil tarihleri

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
Bugün KANDİL mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? 2023 Üç aylar ve kandil tarihleri

Bugün kandil mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyasında faziletli ve mübarek olan 3 ayların ilki Receb ayı 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. Müslümanlar kandil tarihlerini merak ediyor. Peki bugün kandil mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor?

Müslümanlar için en faziletli aylardan olan Receb ayı 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. İslam dünyasında en faziletli aylar olan üç aylarda Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen Müslümanlar, vakitlerinin çoğunu ibadetlere ayırmaya özen gösterir. Peki bugün kandil mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? İşte 2023 üç aylar ve kandil tarihleri...

RECEB AYI HANGİ GÜN?

Üç ayların ilki Recep ayıdır. Sözlükte "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarına gelen recb kökünden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup dinî gelenekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir.

Üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 23 Ocak tarihinde başlayacaktır. 23 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günüdür.

Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak ve ardından ise Ramazan Bayramı idrak edilecektir.

2023 KANDİLLER NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan 2023 kandil günler takvimi:

Regaip Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe

Miraç Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma günü

Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi günü

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

REGAİP KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA