Bugün KANDİL mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? 2023 Üç aylar ve kandil tarihleri
Bugün kandil mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyasında faziletli ve mübarek olan 3 ayların ilki Receb ayı 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. Müslümanlar kandil tarihlerini merak ediyor. Peki bugün kandil mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor?
Müslümanlar için en faziletli aylardan olan Receb ayı 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. İslam dünyasında en faziletli aylar olan üç aylarda Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen Müslümanlar, vakitlerinin çoğunu ibadetlere ayırmaya özen gösterir. Peki bugün kandil mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? İşte 2023 üç aylar ve kandil tarihleri...
RECEB AYI HANGİ GÜN?
Üç ayların ilki Recep ayıdır. Sözlükte "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarına gelen recb kökünden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup dinî gelenekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir.
Üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 23 Ocak tarihinde başlayacaktır. 23 Ocak bu yıl Pazartesi gününe denk gelmektedir.
Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günüdür.
Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak ve ardından ise Ramazan Bayramı idrak edilecektir.
2023 KANDİLLER NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan 2023 kandil günler takvimi:
Regaip Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe
Miraç Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma günü
Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi günü
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
REGAİP KANDİLİ ANLAMI NEDİR?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | İlk gün hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı? Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir?
- Toplu para yatıran AVANTAJLI olacak! Devlet katkısında ÜST LİMİT değişti! 2023 BES'te devlet katkısı tutarı ne kadar oldu?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı, çıktı mı?
- Bugün KANDİL mi? 23 Ocak Pazartesi ne kandili? Receb ayı hangi gün başlıyor? 2023 Üç aylar ve kandil tarihleri
- Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Survivor Berdan Mardini nerede? Survivor Berdan Mardini neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu?
- TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?
- ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?
- Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait şarkılarda hangi atasözünü kullanmamıştır?
- YKS sınavı başvuru tarihleri 2023! YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?