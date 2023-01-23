Köpekle şaka az kalsın facia ile sonuçlanıyordu! Dükkanın cam kapısı tuzla buz oldu

Herkesin sevdiği bir köpek, Hüseyin Ağabey köpekten çok korkuyor, Zeyna'da onun korktuğunu hissederek onu kovalamaya çalıştı. Birinciye Hüseyin Ağabey kurtuldu, ikinciyi çıkarken yanına gidip ben de arkadan korkutma çalıştım.

Korkutayım derken o da ani dönüş yaparak kapıya çarptı, cam aşağıya indi. Nasıl olduğunu şaşırdık, çok şükür bir şey olmadı. Ufak tefek yaralama oldu, kafasında parçaları nedeniyle kesikler oluştu. Sadece biz çok korktuk. Şaka kötü sonuçlanabilirdi bu da bize ders oldu" dedi.