Köpekle şaka az kalsın facia ile sonuçlanıyordu! Dükkanın cam kapısı tuzla buz oldu
Güngören'de, havlayan köpekten korkup kaçarken kasap dükkanına girmeye çalışan bir kişi, çarptığı cam kapyı parçaladı. Cam kapıya çarpan kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde yaşandı. Kasap dükkanına gelirken mahallenin köpeği Zeyna'nın peşine takılıp havladığı müşteri bir anda koşmaya başladı.
Girdiği kasap dükkanından bir süre sonra çıkan kişi, köpeğin kendisine doğru tekrar havlayarak koştuğunu gördü. Kasap dükkanı sahibi Uğur Culfa, kepeğin kovaladığı kişiye hareket çekerek şaka yaptı.
Onun da etkisiyle korkup can havliyle kendini kasap dükkanına atmaya çalışan kişi, cam kapıya çarparak parçaladı. Çarpan kişinin ufak sıyrıklarla kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"ANİ DÖNÜŞ YAPARAK KAPIYA ÇARPTI, CAM AŞAĞI İNDİ"
İş yeri sahibi Uğur Culfa, "Burada çok sevdiğimiz bir müşterimiz var Hüseyin Ağabey. Bizim komşumuzun bir köpeği var Zeyna adında.
Herkesin sevdiği bir köpek, Hüseyin Ağabey köpekten çok korkuyor, Zeyna'da onun korktuğunu hissederek onu kovalamaya çalıştı. Birinciye Hüseyin Ağabey kurtuldu, ikinciyi çıkarken yanına gidip ben de arkadan korkutma çalıştım.
Korkutayım derken o da ani dönüş yaparak kapıya çarptı, cam aşağıya indi. Nasıl olduğunu şaşırdık, çok şükür bir şey olmadı. Ufak tefek yaralama oldu, kafasında parçaları nedeniyle kesikler oluştu. Sadece biz çok korktuk. Şaka kötü sonuçlanabilirdi bu da bize ders oldu" dedi.
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