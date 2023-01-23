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Büyükçekmece’den dehşete düşüren haber: AVM'nin terasından atlayan genç kız öldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Büyükçekmece’den dehşete düşüren haber: AVM’nin terasından atlayan genç kız öldü

Büyükçekmece’de bir alışveriş merkezinin teras katına çıkarak atlayan 19 yaşındaki Sultan Altınışık isimli genç kız feci şekilde can verdi. Genç kızın intihar nedeni henüz bilinmezken cansız bedeniyse morga kaldırıldı.

Dehşete düşren olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, 19 yaşındaki Sultan Altınışık isimli genç kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı alışveriş merkezinin terasından atlayarak intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Altınışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı.

İncelemeler sonrası Sultan Altınışık'ın cansız bedeni morga götürüldü.

AVM’nin terasından atlayarak can verdi AVM'NİN TERASINDAN ATLAYARAK CAN VERDİ

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