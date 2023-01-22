YILIN İLK KANDİLİ ne zaman? 2023 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? Önemi, fazileti nedir? Regaip Kandili ile ilgili HADİSLER!

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

"O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar" buyurdu."

"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir."