YILIN İLK KANDİLİ ne zaman? 2023 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? Önemi, fazileti nedir? Regaip Kandili ile ilgili HADİSLER!
İslam aleminin en faziletli aylarından olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına giriş yaparken bir yandan da yılın ilk kandili araştırılmaya başlandı. Bu mübarek günlerde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler detayları araştırıyor. Recep ayına denk gelen ve yılın ilk kandili olan Regaip kandili 26 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir. Peki Regaip kandilinin önemi ve fazileti nedir?
Regaip kandiline sayılı günler kala Müslümanlar günün anlam ve önemini öğrenerek o gününü daha faziletli geçirmenin yolunu araştırıyor. 3 aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına giriş yapılmasıyla birlikte binlerce Müslüman yılın ilk kandil zamanını araştırmaya başladı. Peki 2023 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? Regaip kandilinin önemi ve fazileti nedir?
REGAİP GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Recep ile başlayan Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile zirve yapan maneviyat iklimi üç ayların başlangıcından sonraki ilk kandil olan Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.
ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur.
Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.
Bu gecede rahmet, bağış ve tövbe kapıları ardına kadar açılır. Yüce Allah'a ibadet etmek için mükemmel bir gece olan Regaip Kandilinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.
REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER
"O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar" buyurdu."
"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir."
"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar."
"Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır."
"İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur."
"Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder."
"Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır."
"Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır."
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