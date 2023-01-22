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7'den 70'e binlerce kişi Hamsi Festivali'nde buluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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7’den 70’e binlerce kişi Hamsi Festivali’nde buluştu

Düzce'de gerçekleştirilen Hamsi Festivali'nin son gününde Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynandı, 4 ton hamsi dağıtıldı. Aynı zamanda, eğitim için yurt dışından Düzce'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler de festivale katıldı. Öğrenciler horona eşlik ederek, farklı bir deneyim yaşadı.

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