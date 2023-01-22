Recep ayının ilk gecesi ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!

"Recep ayının ilk gecesi ne zaman?" sorusu, mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. İbadetler içerisinde geçirilen üç aylar için geri sayım başladı. Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Recep ayının hangi tarihte başlayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Recep ayının ilk gecesi ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte haberin detayları...

RECEP AYININ İLK GECESİ NE ZAMAN?

İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.