Recep ayının ilk gecesi ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!
Rahmet ve mağfiret mevsimi olan üç aylara ulaşmanın sevinci içerisinde olan vatandaşlar, Recep ayının ilk günü hakkında araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2023 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Recep ayı ile başlayan Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren üç aylar ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, Recep ayının ilk gecesi ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte cevaplar...
"Recep ayının ilk gecesi ne zaman?" sorusu, mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. İbadetler içerisinde geçirilen üç aylar için geri sayım başladı. Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Recep ayının hangi tarihte başlayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Recep ayının ilk gecesi ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte haberin detayları...
RECEP AYININ İLK GECESİ NE ZAMAN?
İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe günü, Miraç Kandili ise 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.
Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor.
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?
● Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
● Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
● Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
● 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı
● Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
● Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
● Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
● Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
● Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
● Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
● Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)
"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"
ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR, NASIL TUTULUR?
Peygamber efendimiz, üç aylar boyunca sık sık oruç tutar ve hatta bazen orucu hiç bırakmayacak sanılırdı. Bu nedenle bu aylarda oruç tutmak sevap kazanmamızı sağlamaktadır.
Aynı zamanda Peygamber efendimizin de yaptığı bir davranıştır. Ancak üç aylar boyunca, kaç gün oruç tutulması gerektiği hakkında bir zorlama, sınırlama yok. Bu nedenle bu aylarda tutabildiğimiz kadar oruç tutmak önemlidir.
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