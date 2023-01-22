TCG Burgazada ana limana döndü! 1045 saat sonra törenle karşılandılar
FİFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ile Turgutreis-7 Tatbikatı'na katılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Burgazada mürettebatı, 1045 saat süren seyrin ardından İzmir'in Foça ilçesinde törenle karşılandı.
TCG Burgazada, FİFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı görevi kapsamında 10 Ekim 2022'de Foça'daki limandan uğurlandı.
Ege Denizi ve Akdeniz'i geçen TCG Burgazada, 14 Ekim 2022'de Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e geçti.
Gemi, 18-20 Ekim 2022'de Cibuti Limanı'nı ziyaret edip 23 Ekim 2022'de Umman Denizi'nde Kore Cumhuriyeti Muharibi ROKS Kham Gam Chan ile 27 Ekim 2022'de Umman Deniz Kuvvetleri Karakol Gemisi RNOV SHINAS ile 28 Ekim 2022'de Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait JS HARUSAME Muharibi ile geçiş eğitimleri yaptı. 31 Ekim 2022'de Katar'ın Doha Limanı'na intikal etti. TCG Burgazada, Doha'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nda karakol görevi faaliyetlerinde bulundu.
FİFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın ardından 25 Aralık 2022'de TCG Burgazada, Pakistan'ın Karaçi Limanı'nı ziyaret etti. Gemi mürettebatı, Pakistan'ın kurucu Devlet Başkanı Muhammed Ali Cinnah'ın anıt mezarını ziyaret etti. Ardından 29-30 Aralık 2022'de Umman Denizi'nde Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile Turgutreis-7 Tatbikatı gerçekleştirildi.
TCG Burgazada 11 Ocak'ta Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçip 14 Ocak'ta ana liman Foça'ya ulaştı. Gemi mürettebatını limanda aileleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileri karşıladı. Ana limandan 96 gün ayrı kalan TCG Burgazada, 1045 saat seyir icra etti. 11 bin 457 deniz mili mesafe kat etti.
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