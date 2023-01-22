TCG Burgazada ana limana döndü! 1045 saat sonra törenle karşılandılar

Gemi, 18-20 Ekim 2022'de Cibuti Limanı'nı ziyaret edip 23 Ekim 2022'de Umman Denizi'nde Kore Cumhuriyeti Muharibi ROKS Kham Gam Chan ile 27 Ekim 2022'de Umman Deniz Kuvvetleri Karakol Gemisi RNOV SHINAS ile 28 Ekim 2022'de Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait JS HARUSAME Muharibi ile geçiş eğitimleri yaptı. 31 Ekim 2022'de Katar'ın Doha Limanı'na intikal etti. TCG Burgazada, Doha'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nda karakol görevi faaliyetlerinde bulundu.