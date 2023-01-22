22 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2023
ABONE OL
Elazığ’da trafik kazası: 4’ü çocuk 7 yaralı

Elazığ’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA