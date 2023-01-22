Diyanet hac takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

Hac kura tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için ilk defa kayıt yaptıracak hac yolcuları, hac ön kayıtlarını 26 Ocak 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Hac ön kayıt işlemlerini yapan vatandaşlar heyecan içinde kura tarihini bekliyor. Peki, Diyanet 2023 hac takvimi belli oldu mu? Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

HAC KURALARI 2023 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 yılında hac kontenjanı 5 yaş üstü dahil, 83 bin 430 olarak belirlendi. Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kura takvimi belli olacak. Kura tarihleri henüz açıklanmadı.