Diyanet hac takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ön kayıtlarını gerçekleştiriyor. Henüz ön kayıt yapamayan vatandaşların 26 Ocak tarihine kadar kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. 2023 yılında kutsal topraklara ulaşmayı arzulayan vatandaşlar şimdi de kura tarihini araştırmaya başladı. Peki, Diyanet 2023 hac takvimi belli oldu mu? Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte son gelişmeler...
Hac kura tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için ilk defa kayıt yaptıracak hac yolcuları, hac ön kayıtlarını 26 Ocak 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Hac ön kayıt işlemlerini yapan vatandaşlar heyecan içinde kura tarihini bekliyor. Peki, Diyanet 2023 hac takvimi belli oldu mu? Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
HAC KURALARI 2023 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2023 yılında hac kontenjanı 5 yaş üstü dahil, 83 bin 430 olarak belirlendi. Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kura takvimi belli olacak. Kura tarihleri henüz açıklanmadı.
Geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri otomatik güncellenecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.
2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş sınırı nedeniyle 2022'deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak?
2020'de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve Kovid-19 şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin hakları saklı.
Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar göre, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip paralarını bloke eden ve geçen yıl 65 yaş üzerinde olduğu için hac farizasını yerine getiremeyen adaylar, bu yıl izin verildiği takdirde hacca doğrudan gidebilecek.
Geçmiş yıllarca başvuru yapan ve sırasını bekleyen adayların kurada çıkma ihtimalleri nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre, geçmiş yıllarda hac başvurusu yapan ve sırasını bekleyen yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bulunuyor. Başkanlığın kura sisteminde önceden bekleyenlerin katsayıları yüksek olduğu için kurada çıkma ihtimali de artıyor.
Hacca gitmeye hak kazanan, kurada ismi çıkmayan birini yanına almak isterse hakları kaybolacak mı?
Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse, kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet hac takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
- EYT'liye derin nefes aldıracak FİNANSAL DESTEK! Primi eksik olanları emekli edecek düzenleme! Yapılandırma ile...
- TOKİ ALTINOVA KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yalova 800 konut kura sonuçları açıklandı mı? 22 Ocak TOKİ Yalova Merkez Sonuç SORGULAMA EKRANI
- Altın REKOR YILINA KOŞUYOR! Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? CANLI 22 OCAK ALTIN FİYATLARI | Son durum ne? Gram, çeyrek, tam altın...
- Memur Emekli MAAŞ FARKI ödeme takvimi 2023: 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, memur...
- AÖF bütünleme sınavı var mı? 2023 Anadolu Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman?
- 3 AYLAR MESAJLARI RESİMLİ 2023 | En güzel, Anlamlı, Hadisli, Ayetli Kandil ve Üç aylar tebrik mesajları! Facebook, Instagram, Whatsapp
- Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2023 Recep ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır?
- İmar affı çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkar?
- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?