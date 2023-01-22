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Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor ❄ Karda yürüyüp iziniz belli olmayacak çünkü aralıksız yağacak ⛄ İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı için tarih verildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Türkiye’ye kutup kapısı açılıyor ❄ Karda yürüyüp iziniz belli olmayacak çünkü aralıksız yağacak ⛄ İstanbul ve Ankara’ya kar yağışı için tarih verildi

Ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, şubat ayına sayılı günler kala İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, sıcaklıkların düşeceği ve sağanak ile kar yağışının başlayacağı tarih haritaya yansıdı. Meteoroloji uzmanları vatandaşların merakla beklediği kar yağışı için sevindirici haberi duyurdu.

Geçtiğimiz yıl soğuk ve kar yağışlı geçen ocak ayı bu sene yerini yağışsız ve sıcak bir havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yağmurlu ve rüzgarlı havanın etkili olacağını açıkladı.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH VERDİLER

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden hava durumu radarı paylaşarak "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor. 24 Ocak'tan sonra Kışın başlayacağını söylemiştim. Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"DOĞUDAN BİR CANAVAR GELEBİLİR"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Radar görüntüsünü paylaşan Ökten; "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" ifadelerini kullandı.

KAR SİNYALLERİ ARTTI

"Avrupa modeli çok güzel çıktı. Kar sinyalleri çok arttı. Bakalım küçük oynamalarla 1983'e evrilecek mi?" şeklinde takipçilerime paylaşımda bulunan Ökten, "Büyük bir Karlı sistemin arifesindeyiz. Ve bu sadece öncü. Gerçek Kış başlıyor. Atkı, bere ve eldivenlerinizi hazır tutun. Ay sonu çetin kış koşulları görülebilir.

HARİTAYA YANSIMAYA BAŞLADI

İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var." dedi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan da dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.

KAR SİNYALLERİ KUVVETLENMEYE BAŞLADI

Radar görüntüsü ile kar sinyallerinin kuvvetlendiği belirten Hava Forum ayrıca takipçilerine "Ocak sonundaki kar sinyalleri kuvvetlenmeye başladı. Meteorolojik modellerde 5500 metre sıcaklık haritalarımızda Türkiye üzerinde -40 dereceler görülmeye başlandı. Adeta kutuplardan Türkiye'ye bir koridor açılmış gibi.

Çok bekledik ama değecek gibi. Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor. Bu kapıdan arka arkaya birçok karlı hava dalgası gelebilir. Tahminlere göre ay sonu itibarıyla yağışlı ve soğuk bir sürece giriyoruz. Ocak sonundan itibaren ve Şubat'ta yağmur, kar, soğuk ne ararsan var. Bu kapı Türkiye koridorunda açılırsa kolay kolay kapanmaz." açıklamasında bulundu.

SICAKLIKLAR O TARİHTEN İTİBAREN DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "24 Ocak'tan itibaren düşüş başlıyor. Uzun yıllardır bu kadar durgun bir Kış yaşanmıyordu. 2007 ve 2018'e çok benziyoruz." ifadelerini kullandı.

1 GÜNDE 1 METREYİ GÖREN YERLER OLUR

Karadeniz suyunun normallerden çok daha sıcak olduğunu belirten Ökten, "Kuzeyden gelecek soğuklar çok güçlü bir vortex oluşturur. Geçen sene 4 saatte yarım metre kar alan yerler olmuştu. Bu sene bir vortex oluşursa; 1 günde 1 metreyi gören yerler olur.

Avrupa modeli büyük bir karlı sistemin temelini attı. Bu sefer gelecek olan karlı sistemin ilk olarak Balkanlara inme ihtimali yüksek olduğundan Ülkemizin tamamı etkilenebilir. Geçen seneki gibi Karadeniz üzerinden gelmiyor. Balkanlara inince Tüm Türkiye faydalanabiliyor." dedi.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli tahminin haritalarını paylaşırken, kar ile sağanağın başlayacağını tarihi açıkladı.

22 OCAK PAZAR

23 OCAK PAZARTESİ

24 OCAK SALI

25 OCAK ÇARŞAMBA

26 OCAK PERŞEMBE

27 OCAK CUMA - 28 OCAK CUMARTESİ

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 8°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

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