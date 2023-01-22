Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor ❄ Karda yürüyüp iziniz belli olmayacak çünkü aralıksız yağacak ⛄ İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı için tarih verildi
Ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, şubat ayına sayılı günler kala İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, sıcaklıkların düşeceği ve sağanak ile kar yağışının başlayacağı tarih haritaya yansıdı. Meteoroloji uzmanları vatandaşların merakla beklediği kar yağışı için sevindirici haberi duyurdu.
Geçtiğimiz yıl soğuk ve kar yağışlı geçen ocak ayı bu sene yerini yağışsız ve sıcak bir havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yağmurlu ve rüzgarlı havanın etkili olacağını açıkladı.
İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH VERDİLER
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden hava durumu radarı paylaşarak "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor. 24 Ocak'tan sonra Kışın başlayacağını söylemiştim. Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor." ifadelerini kullandı.
"DOĞUDAN BİR CANAVAR GELEBİLİR"
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Radar görüntüsünü paylaşan Ökten; "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" ifadelerini kullandı.
KAR SİNYALLERİ ARTTI
"Avrupa modeli çok güzel çıktı. Kar sinyalleri çok arttı. Bakalım küçük oynamalarla 1983'e evrilecek mi?" şeklinde takipçilerime paylaşımda bulunan Ökten, "Büyük bir Karlı sistemin arifesindeyiz. Ve bu sadece öncü. Gerçek Kış başlıyor. Atkı, bere ve eldivenlerinizi hazır tutun. Ay sonu çetin kış koşulları görülebilir.
HARİTAYA YANSIMAYA BAŞLADI
İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var." dedi.
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ
Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan da dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.
KAR SİNYALLERİ KUVVETLENMEYE BAŞLADI
Radar görüntüsü ile kar sinyallerinin kuvvetlendiği belirten Hava Forum ayrıca takipçilerine "Ocak sonundaki kar sinyalleri kuvvetlenmeye başladı. Meteorolojik modellerde 5500 metre sıcaklık haritalarımızda Türkiye üzerinde -40 dereceler görülmeye başlandı. Adeta kutuplardan Türkiye'ye bir koridor açılmış gibi.
Çok bekledik ama değecek gibi. Türkiye'ye kutup kapısı açılıyor. Bu kapıdan arka arkaya birçok karlı hava dalgası gelebilir. Tahminlere göre ay sonu itibarıyla yağışlı ve soğuk bir sürece giriyoruz. Ocak sonundan itibaren ve Şubat'ta yağmur, kar, soğuk ne ararsan var. Bu kapı Türkiye koridorunda açılırsa kolay kolay kapanmaz." açıklamasında bulundu.
SICAKLIKLAR O TARİHTEN İTİBAREN DÜŞÜYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "24 Ocak'tan itibaren düşüş başlıyor. Uzun yıllardır bu kadar durgun bir Kış yaşanmıyordu. 2007 ve 2018'e çok benziyoruz." ifadelerini kullandı.
1 GÜNDE 1 METREYİ GÖREN YERLER OLUR
Karadeniz suyunun normallerden çok daha sıcak olduğunu belirten Ökten, "Kuzeyden gelecek soğuklar çok güçlü bir vortex oluşturur. Geçen sene 4 saatte yarım metre kar alan yerler olmuştu. Bu sene bir vortex oluşursa; 1 günde 1 metreyi gören yerler olur.
Avrupa modeli büyük bir karlı sistemin temelini attı. Bu sefer gelecek olan karlı sistemin ilk olarak Balkanlara inme ihtimali yüksek olduğundan Ülkemizin tamamı etkilenebilir. Geçen seneki gibi Karadeniz üzerinden gelmiyor. Balkanlara inince Tüm Türkiye faydalanabiliyor." dedi.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ PAYLAŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli tahminin haritalarını paylaşırken, kar ile sağanağın başlayacağını tarihi açıkladı.
22 OCAK PAZAR
23 OCAK PAZARTESİ
24 OCAK SALI
25 OCAK ÇARŞAMBA
26 OCAK PERŞEMBE
27 OCAK CUMA - 28 OCAK CUMARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 8°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu
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