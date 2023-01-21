Türkiye’nin kar hasreti bitiyor! Kış 25 Ocak’tan sonra etkisini gösterecek | İşte 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.