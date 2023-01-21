Türkiye'nin kar hasreti bitiyor! Kış 25 Ocak'tan sonra etkisini gösterecek | İşte 5 günlük hava durumu tahmini
Beklediği kışa bir türlü kavuşamayan Türkiye'de kayak merkezleri de çözümü 'suni kar'da bulmuştu. Ancak dün akşam saatlerinde Uludağ'da başlayan kar vatandaşları sevindirdi. İstanbul'da da aynı saatlerde başlayan yağmur, barajlar için umut oldu. Peki yağışlar devam edecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den alınan 5 günlük hava durumu raporu...
Yurt genelinde hava sıcaklıkları bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden şiddetli yağış uyarısı geldi.
Peki cumartesi günü plan yapacak vatandaşlar, havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat)olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
21 OCAK CUMARTESİ ANKARA HAVA DURUMU
Ankara'da bugün en yüksek sıcaklık 13 derece, en düşük sıcaklık ise 1 derece olacak. Havanın ise gün boyu az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
21 OCAK CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün en yüksek hava sıcaklığının 16 derece, en düşük 11 derece olacağı tahmin ediliyor. Havanın ise gün boyu parçalı bulutlu olması bekleniyor.
21 OCAK CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU
İzmir'de bugün en yüksek hava sıcaklığının 17 derece, en düşük 10 derece olması bekleniyor. Havanın ise günün ilk saatlerinde bulutlu, öğlenden sonra yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
21 OCAK CUMARTESİ
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