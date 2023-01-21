Ölüm evde oyun oynarken buldu! Camı delerek sırtına isabet etti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 27 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Mahluf iddiaya göre evde bilgisiyar oynadığı sırada, tabanca ile ateş açılması sonucu camdan giren bir kurşun sırtına isabet etti. Mahluf kanlar içerisinde yere yığılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5714/3 sokakta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Mahluf arkadaşları ile birlikte evde bilgisiyar oynadığı sırada, sokakta kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tabanca ile ateş açtı.
Mahluf ve arkadaşlarının bulunduğu odadaki cama isabet eden kurşun, camı delerek Mahluf'un sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Mahluf kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muhammed Mahluf'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı.
Öte yandan, polis ekipleri çevredeki vatandaşlara ve evde bulunan Mahluf'un arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Ayrıca ekipler, Mahluf'un ölmesine neden olan tabancayı kim yada kimlerin ateşlediğini bulmak ve kimliklerini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.
Mahluf'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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