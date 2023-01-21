Ölüm evde oyun oynarken buldu! Camı delerek sırtına isabet etti

Mahluf ve arkadaşlarının bulunduğu odadaki cama isabet eden kurşun, camı delerek Mahluf'un sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Mahluf kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muhammed Mahluf'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı.