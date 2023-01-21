Samsun’da 22 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı: 24,2 derece

25 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmasını tahmin eden Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının 25 Ocak Çarşamba gününe kadar 15 ile 20 derece arasında seyretmesini, 25 Ocak Çarşamba günü ise 'çok bulutlu' ve 11 derece olmasını tahmin ediyor.

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