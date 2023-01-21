Bursa’da bazanın içinden çıplak ceset çıktı! İhbar üzerine gittiler

ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI



E.A.'nın, emniyetteki ifadesinde; K.D.'nin arkadaşı Galip Bayram'ın evine gittiğini, bir süre sonra tuvalete gittiğini, döndüğünde ise K.D.'nin Bayram'ı elleriyle boğduğunu gördüğünü ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi. E.A.'nın ifadesi üzerine polis ekipleri, K.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir'e kaçtığını tespit eden ekipler, K.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. E.A. ile K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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