Bursa’da bazanın içinden çıplak ceset çıktı! İhbar üzerine gittiler
Bursa'da, dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki K.D. isimli şahıs, evine gittiği 54 yaşındaki Galip Bayram'ı boğarak öldürüp, bazanın altına çıplak cesedini sakladı. Cinayet, olay sırasında evde bulunan K.D.'nin arkadaşı 16 yaşındaki E.A.'nın itirafıyla aydınlatıldı. K.D. Eskişehir’de yakalanırken, kan donduran olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Bursa'da yaşanan olay, önceki gün Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre K.D., arkadaşı E.A. ile Galip Bayram'ın evine gitti. K.D. ile Bayram arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken K.D., Bayram'ı boğarak öldürdü. K.D. ile E.A., olay yerinden kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne akşam giden E.A., pişman olduğunu söyleyerek cinayeti polise itiraf etti.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.A.'nın tarif ettiği bölgede inceleme başlattı. Gece Galip Bayram'ın 3 ay önce kiraladığı tespit edilen eve giren ekipler, salon bölümündeki bazanın içinde çıplak cesedini buldu.
Polis ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
E.A.'nın, emniyetteki ifadesinde; K.D.'nin arkadaşı Galip Bayram'ın evine gittiğini, bir süre sonra tuvalete gittiğini, döndüğünde ise K.D.'nin Bayram'ı elleriyle boğduğunu gördüğünü ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi. E.A.'nın ifadesi üzerine polis ekipleri, K.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir'e kaçtığını tespit eden ekipler, K.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. E.A. ile K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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