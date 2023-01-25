Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? 2023 Üç aylar başlangıcı Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? Diyanet takvimi...

Regaip gecesi ne zaman, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Manevi coşkunun yoğunlaştığı mübarek üç aylar için geri sayım başladı. 2023 yılının ilk kandili olan Regaip gecesi dualarla ve ibadetlerle geçirilecek. Tüm camiler kandil için hazırlanılmaya başlarken, vatandaşlar da mübarek gecenin takvimini araştırmaya başladı. Peki, Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? 2023 Üç aylar başlangıcı Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte tüm detaylar...

REGAİP GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Recep ile başlayan Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile zirve yapan maneviyat iklimi üç ayların başlangıcından sonraki ilk kandil olan Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.