Tekirdağ’da bıçakla boğazını keserek öldürmüştü! Ayşenur’a son veda

Çağırılan ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur Akkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rıdvan Kurt ise müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 9 ayrı suç kaydı bulunan Kurt'un, yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.