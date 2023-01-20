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Tekirdağ’da bıçakla boğazını keserek öldürmüştü! Ayşenur'a son veda

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Tekirdağ’da bıçakla boğazını keserek öldürmüştü! Ayşenur’a son veda

Tekirdağ’da  Rıdvan Kurt, dini nikahla birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Ayşenur Akkurt'u, boğazını bıçakla keserek vahşice öldürmüştü. Akkurt bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cinayetin ardından intihara kalkışan Kurt'un ise  hastanede tedavisi devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde önceki gece 33 yaşındaki Rıdvan Kurt ile dini nikahla birlikte yaşadığı 30 yaşındaki Ayşenur Akkurt'tan haber alamayan yakınları, gece polise başvurdu.

Çiftin Camikebir Mahallesi Karayel Sokak'ta oturduğu eve giden polis ekipleri, merdivenle pencereden içeri girdi.

Polis ekipleri, Ayşenur Akkurt'u boğazından bıçaklanmış halde yatakta, Rıdvan Kurt'u ise sol el bileği ile vücudunda kesiklerle yerde yatarken buldu.

Çağırılan ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur Akkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rıdvan Kurt ise müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 9 ayrı suç kaydı bulunan Kurt'un, yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ayşenur Akkurt için bugün Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki Özgürlük Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazede Akkurt'un babası Ahmet Akkurt, gözyaşları döktü.

Akkurt, namazın ardından Eski Mezarlık'ta toprağa verildi.

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