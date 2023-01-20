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Son dakika: Nadir Latif İslam vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Son dakika: Nadir Latif İslam vefat etti

Son dakika haberi... Adalet Partisi 15. Dönem Milletvekili Nadir Latif İslam tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 93 yaşındaki İslam, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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