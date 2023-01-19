İzmir depreminde 30 kişiye mezar olmuştu! Karar için bilirkişi raporu beklenecek

"ETRAFTAKİ BİNALAR SAĞLAMKEN BİZİMKİ NEDEN YIKILDI?"



Emrah Apartmanı'nın enkazından kendisinin sağ olarak kurtulduğunu ancak kızı Buse Demir'in sağ olarak kurtulamadığını söyleyen anne Şaziye Demir, "Deprem Allah'tan gelen bir afet ama binalar öldürür diye bir şey var. Bizim binamız neden yıkıldı onu öğrenmek istiyoruz. Sanıklar hala dışarıda ve cezalarını bulmadılar. Etraftaki binalar sağlamken bizimki neden yıkıldı?" dedi.



Buse Demir'in babası Osman Demir ise "Binamızın 2005'teki depremde hasar gördüğü söyleniyor. Bu bina, o zaman 11-12 yıllıktı. Beden bu kadar hasar gördü onu da sorgulamak lazım. Artık adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN BU ŞEKİLDE ENKAZ ALTINDA ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM"



Depremde 10 yaşındaki kızı Elif İnan'ın hayatını kaybettiğini söyleyen anne Bahriye İnan da "Hiçbir çocuğun bu şekilde enkaz altında ölmesini istemiyorum. Sanıklar cezalarını çeksin" dedi.