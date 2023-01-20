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Son dakika: İstanbul'da yağmur bastırdı! Trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Son dakika: İstanbul’da yağmur bastırdı! Trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90

SON DAKİKA | Mega kent İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yağmurun etkisiyle yoğunluk git gide artarken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından yağmur yağışı İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

İş çıkış saatinde etkisini arttıran yağış ve okulların ara tatile girmesi trafik akışını da olumsuz etkiledi.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 90'a ulaştı. Trafik akışı bazı bölgelerde ise durma noktasına geldi.

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

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