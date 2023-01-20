Emine Erdoğan’dan hastanede tedavi gören çocuklara karne tebriği

Erdoğan, paylaşımında, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yavrularımızın karne coşkusunu yürekten paylaşıyor, her birine şifa diliyorum. Hastanelerde tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için gerekli tüm şartları sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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