Emine Erdoğan'dan hastanede tedavi gören çocuklara karne tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin karne sevincini paylaşarak, şifa diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin karne törenine katıldığı anları paylaştı.
Erdoğan, paylaşımında, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yavrularımızın karne coşkusunu yürekten paylaşıyor, her birine şifa diliyorum. Hastanelerde tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için gerekli tüm şartları sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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