Antalya’da evladı annesini bıçakladı! Yaralı kadını sığındığı markette polis kurtardı
Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir genç annesini evde bıçakla yaraladı. Anne Ülkü T. can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Saldırgan genç annesinin peşinden gelerek yine bıçaklamak istedi. O sırada tesadüfen aynı markette izinli polis memuru olayı görüp genci etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da yaşanan olay, Alanya ilçesi Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T, annesi Ülkü T., ile yaşadıkları dairede tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T, eline aldığı bıçakla annesini yaraladı.
Can havliyle evden kaçan Ülkü T, yaralı halde evlerinin yanındaki markete sığındı. Bu esnada İ.T de bıçakla annesini kovalayarak markete geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Market içerisinde İ.T, annesine saldırmak istediği sırada alışveriş yapmak için o an içeride bulunan izinli polis memuru İ.T'ye müdahale ederek elindeki bıçağı aldı.
Etkisiz hale getirilen İ.T, gözaltına alınırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ülkü T.'yi hastaneye kaldırıldı. İki bıçak darbesi alarak ağır yaralı olduğu öğrenilen Ülkü T, tedavi altına alındı.
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