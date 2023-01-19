Osmanbey metrosu neden kapatıldı? Osmanbey metro ne zaman, saat kaçta açılacak?
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. Metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin detayları merak etmeye başladı. Peki, Osmanbey metrosu neden kapatılacak? Osmanbey metro ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, detaylar...
"Osmanbey neden kapatıldı, ne zaman açılacak?" sorusu İstanbullular tarafından araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre;Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılacak. Peki, "Osmanbey metro ne zaman, saat kaçta açılacak?" İşte, haberin detayları...
OSMANBEY METROSU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Ancak, metro hattının saat kaçta açılacağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
OSMANBEY METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILACAK?
Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.
KAPATILACAK YOLLAR
Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.
Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.
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