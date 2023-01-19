Osmanbey metrosu neden kapatıldı? Osmanbey metro ne zaman, saat kaçta açılacak?

"Osmanbey neden kapatıldı, ne zaman açılacak?" sorusu İstanbullular tarafından araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre;Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılacak. Peki, "Osmanbey metro ne zaman, saat kaçta açılacak?" İşte, haberin detayları...