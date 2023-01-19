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Denizli'de cezaevinden çıkan çifte acı haber! Evde gördükleri manzara şoke etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Denizli’de cezaevinden çıkan çifte acı haber! Evde gördükleri manzara şoke etti

Denizli'de, hurdacılık yapan Naile Köse ve eşi Ercan Köse 'hırsızlık'tan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye oldular. Çift evlerine döndüklerinde ise o korkunç manzarayla karşılaştı. Naile Köse’nin ilk eşinden olan 21 yaşındaki kızı Tuğbanur Kurnaz’ın yerde cansız şekilde yattığını gören Köse çifti, gözlerine inanamadı. İşte acı haberin detayları...

Denizli'de yaşayan hurdacı Ercan Köse ile eşi Naile Köse, 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edildi. Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 719 Sokak'taki evlerine dönen çift, içeri girdiklerinde, Naile Köse'nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Çiftin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Kurnaz'ın en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Kurnaz'ın vücudunda darp ya da kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı.

Kurnaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kurnaz'ın cansız bedeni, evden çıkarılırken, annesi Naile Köse ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Kafede garson olarak çalışan Tuğbanur Kurnaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, üvey babası Ercan Köse ve annesi Naile Köse'nin de ifadelerine başvurdu.

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