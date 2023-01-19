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Konya’da kadın yazara dehşeti yaşatmıştı! "Ben bu işin peşini bırakmayacağım"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Konya’da kadın yazara dehşeti yaşatmıştı! Ben bu işin peşini bırakmayacağım

Konya'da yazarlık yapan 60 yaşındaki Şerife Bozoğlan Eker geçen 6 eylül'de konferansa gittiği salonda dehşeti yaşadı. Dernek genel sekreteri Hikmet Peker tarafından 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' denilerek darp edildi. Yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan kadının yüzünde morluk oluştu, ağzındaki diş dolguları döküldü. Eker, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın ardından 57 yaşındaki Hikmet Peker görevinden alındı. Peker hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şerife Bozoğlan Eker, "Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bugün bana yapan yarın bir başka kadına el kaldırır" dedi.

Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan Şerife Bozoğlan Eker, 7 yıldır Türkiye'de yaşamasına rağmen sık sık Hollanda'ya gidip geliyor. Şiir kitabı bulunan ve yazarlıkta yapan Eker, son 5 yıldır kültür-sanat sohbetleri yapılan Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği programlara gitmeye başladı.

Geçen yıl 6 Eylül günü yine bir sohbet programı için ocağa giden Eker, ocağın yöneticisi ve genel sekreteri Hikmet Peker tarafından hiç beklemediği bir muamele ile karşılaştı.

Peker, Eker'e 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' dedi. Bu duruma tepki gösteren Eker, Peker'in yumruklu ve tekmeli saldırısına maruz kaldı. Yüzünde morluk oluşan ve ağzındaki diş dolguları bile dökülen Eker, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Hikmet Peker ise ocaktaki görevinden alındı. Dayak anları ise ocağın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Hikmet Peker hakkında 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcılık ayrıca dayak yiyen Eker'in de Peker'e hakaret ettiğini belirterek 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, Hollanda'ya gitmeye hazırlanan Şerife Bozoğlan Eker, Peker'in en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Eker, bir kadına bu kadar kolay şekilde el kaldırılmaması gerektiğini ifade etti. Eker, "Bugün bana yarın bir başkasına. Bir kadına el kaldırılmaması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bu basit bir protokole oturma kavgası değil.'Tahrik ediyorsun' diyerek beni salondan çıkarmak istedi. Bende itiraz edince hiç beklemediğim bir anda da şiddet uyguladı. Kendimi bile koruyamadım. En ağır cezayı alması için tüm gücümle mücadele edeceğim" dedi...

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