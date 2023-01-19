Konya’da kadın yazara dehşeti yaşatmıştı! "Ben bu işin peşini bırakmayacağım"

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, Hollanda'ya gitmeye hazırlanan Şerife Bozoğlan Eker, Peker'in en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Eker, bir kadına bu kadar kolay şekilde el kaldırılmaması gerektiğini ifade etti. Eker, "Bugün bana yarın bir başkasına. Bir kadına el kaldırılmaması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bu basit bir protokole oturma kavgası değil.'Tahrik ediyorsun' diyerek beni salondan çıkarmak istedi. Bende itiraz edince hiç beklemediğim bir anda da şiddet uyguladı. Kendimi bile koruyamadım. En ağır cezayı alması için tüm gücümle mücadele edeceğim" dedi...