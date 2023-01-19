Konya’da kadın yazara dehşeti yaşatmıştı! "Ben bu işin peşini bırakmayacağım"
Konya'da yazarlık yapan 60 yaşındaki Şerife Bozoğlan Eker geçen 6 eylül'de konferansa gittiği salonda dehşeti yaşadı. Dernek genel sekreteri Hikmet Peker tarafından 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' denilerek darp edildi. Yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan kadının yüzünde morluk oluştu, ağzındaki diş dolguları döküldü. Eker, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın ardından 57 yaşındaki Hikmet Peker görevinden alındı. Peker hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şerife Bozoğlan Eker, "Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bugün bana yapan yarın bir başka kadına el kaldırır" dedi.
Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan Şerife Bozoğlan Eker, 7 yıldır Türkiye'de yaşamasına rağmen sık sık Hollanda'ya gidip geliyor. Şiir kitabı bulunan ve yazarlıkta yapan Eker, son 5 yıldır kültür-sanat sohbetleri yapılan Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği programlara gitmeye başladı.
Geçen yıl 6 Eylül günü yine bir sohbet programı için ocağa giden Eker, ocağın yöneticisi ve genel sekreteri Hikmet Peker tarafından hiç beklemediği bir muamele ile karşılaştı.
Peker, Eker'e 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' dedi. Bu duruma tepki gösteren Eker, Peker'in yumruklu ve tekmeli saldırısına maruz kaldı. Yüzünde morluk oluşan ve ağzındaki diş dolguları bile dökülen Eker, polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Hikmet Peker ise ocaktaki görevinden alındı. Dayak anları ise ocağın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Hikmet Peker hakkında 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcılık ayrıca dayak yiyen Eker'in de Peker'e hakaret ettiğini belirterek 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"
Sabah'ın haberine göre, Hollanda'ya gitmeye hazırlanan Şerife Bozoğlan Eker, Peker'in en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Eker, bir kadına bu kadar kolay şekilde el kaldırılmaması gerektiğini ifade etti. Eker, "Bugün bana yarın bir başkasına. Bir kadına el kaldırılmaması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bu basit bir protokole oturma kavgası değil.'Tahrik ediyorsun' diyerek beni salondan çıkarmak istedi. Bende itiraz edince hiç beklemediğim bir anda da şiddet uyguladı. Kendimi bile koruyamadım. En ağır cezayı alması için tüm gücümle mücadele edeceğim" dedi...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne? Üfürükçü Süleyman kimdir?
- PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...
- AÖF sınav giriş belgesi ÇIKTI ALMA EKRANI! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Hrant Dink ne zaman, neden öldü? Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? İşte yaşam öyküsü
- Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu FB Rizespor maçı hangi kanalda?
- Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?
- Osmanbey metrosu neden kapatıldı? Osmanbey metro ne zaman, saat kaçta açılacak?
- TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?
- BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI | 26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
- 18 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam en çok hangi dizi/program izlendi? Reyting birincisi...
- Sözleşmeliye kadroda beklenen açıklama: 2023 sözleşmeli personele kadro ne zaman yürürlüğe girecek? SON DURUM!
- Emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?