Her biri suç makinası! Kılık değiştirmek işe yaramadı: 198 farklı kamera incelenerek tespit edildiler

HER BİRİ SUÇ MAKİNASI

Şüpheli şahısların tamamına yakını evden hırsızlık olmak üzere, S.V.'nin 101, S.K.'nun 59, G.M'nin 17, N.M.'nin 15, E.A.'nun 11 olmak üzere toplamda 203 suç kayıtlarının olduğu ayrıca S.K.'nun 50 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, G.M.'nin 2 hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Hırsızlar adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN