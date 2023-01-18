Şiddetli lodos Çanakkale'de deniz ulaşımını vurdu
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Çarşı mahalle bekçi alımı hangi illerde olacak? pa.edu.tr BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! Kontenjan sayısı, aranan şartlar...
- Bedelli askerlik yerleri 2023 E-DEVLET SORGULAMA: Bedelli er kura sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk süreci...
- TOKİ ANTALYA MERKEZ KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman? Hangi ilçenin kurası ne zaman çekilecek? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi
- Bedelli askerlik CELP ve SEVK tarihleri: 2023 askere ne zaman gideceğim? Sevk belgesi ne zaman alınacak?
- Bedelli askerlik açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB ASAL takvimi
- 17 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Zirvedeki isim...
- KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME | 2+1, 3+1 2.255 konut hak sahipleri... TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ!
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? ZTK çeyrek final kura takvimi açıklandı mı?
- Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
- Okulun son haftası yoklama var mı? Son hafta okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı 2023?
- Osmaniye depremi son dakika: Osmaniye deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...
- TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023?