Epilepsi ve kronik solunum yetmezliği nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Halil Oruç jeneratöre kavuştu

Jeneratörün çalınmasından sonra elektriğin kesilmemesi için dua ettiklerini ifade eden baba Oruç, "Sadece elimizde elektrik kesildiği zaman 1 saatlik oksijen tüpü kalmıştı. Oğlumun dramının haber olarak yayınlanmasının ardından hayırseverler ve belediyeler yardımcı oldu. Elektrik kesildiği zaman oğlumun nefesi olan jeneratöre tekrar kavuştuk. Artık korkulu rüya görmeyeceğiz. Sabah'a ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.