Epilepsi ve kronik solunum yetmezliği nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Halil Oruç jeneratöre kavuştu
Adana'daki 16 yaşındaki Halil Oruç, epilepsi ve kronik solunum yetmezliği nedeniyle yatağa bağımlı yaşıyor. Nefes almasını sağlayan ventilatörün jeneratörü çalınan Halil Oruç'a mutlu haber geldi. Hayırseverlerin devreye girmesiyle Halil Oruç'a yeni jeneratör alındı.
Adana'da epilepsi ve kronik solunum yetmezliği nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Halil Oruç'un (16) elektrik kesildiği zaman nefes almasını sağlayan ventilatörün jeneratörü (güç kaynağı) çalındı. Halil'in yaşadığı dramın yayınlanmasının ardından hayırseverler el uzattı ve gence "nefes" oldular.
Geçtiğimiz yıl ortaokulu bitiren ve liseye kayıt yaptıran Halil Oruç, aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Halil'e epilepsi ve kronik solunum yetmezliği teşhisi konuldu.
Bir süre hastanede tedavi gören Halil daha sonra evine gönderildi. SGK tarafından Halil'e tedavisi için ventilatör, aspiratör, solunum cihazı ile yatak verildi. 2 gün önce akşam mahallede elektrik kesilince baba hemen jeneratörü devreye soktu.
Gece elektrik gelince odanın dışında bulunan jeneratör kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı.
"SESİMİZİ DUYURDU"
İki odalı evde 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Mehmet Oruç, jeneratörün çalınmasının ardından korku dolu günler geçirdiklerini anlattı.
Jeneratörün çalınmasından sonra elektriğin kesilmemesi için dua ettiklerini ifade eden baba Oruç, "Sadece elimizde elektrik kesildiği zaman 1 saatlik oksijen tüpü kalmıştı. Oğlumun dramının haber olarak yayınlanmasının ardından hayırseverler ve belediyeler yardımcı oldu. Elektrik kesildiği zaman oğlumun nefesi olan jeneratöre tekrar kavuştuk. Artık korkulu rüya görmeyeceğiz. Sabah'a ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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