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İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası

İstanbul Boğazı’nda Sarıyer sahilinde kameralara takılan denizanası yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bebek sahili açıklarında da su altından görüntülendi.

İstanbul Boğazı denizanası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Farklı noktalarda denizanası yoğunluğunu görüntülendi.

Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda daha çok görüldüğü ifade ediliyor.

Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, dönem dönem su altında böyle denizanası yoğunluğunun olduğunu ifade etti.

Şahintürk, "Denizanası yoğunluğunun bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla olduğunu düşünüyorum. Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda sayılarının daha fazla olduğunu biliyoruz." dedi.

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