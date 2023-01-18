İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası
İstanbul Boğazı’nda Sarıyer sahilinde kameralara takılan denizanası yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bebek sahili açıklarında da su altından görüntülendi.
İstanbul Boğazı denizanası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Farklı noktalarda denizanası yoğunluğunu görüntülendi.
Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda daha çok görüldüğü ifade ediliyor.
Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, dönem dönem su altında böyle denizanası yoğunluğunun olduğunu ifade etti.
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