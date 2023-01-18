Green Card takvimi 2023: ABD Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sonuçları için kritik tarih!
Geçen yıl Green Card için başvurularını yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. 2024 Green Card takviminin yayımlanmasının ardından çekilişe dair detaylar belli oldu. Çekiliş sonuçları ve mülakatlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Green Card takvimine göre ABD Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Green Card çekilişi için başvurular 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alındı. 2023-2024 Green Card takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Sonuçların açıklanmasının ardından mülakat aşamasına geçilecek. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Green Card takvimine göre ABD Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB'den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak
- Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? DYK var mı? Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu?
- Bu tarif ayrılık acısını unutturacak! Gelinim Mutfakta ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır? Tarifi, yapılışı ve malzemeler...
- PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?
- The Last of Us kaç bölüm? 2. bölüm ne zaman? Türkiye'de nerede yayınlanıyor? Hangi Platformda? Ücretli mi? The Last of Us dizi konusu ve oyuncuları
- 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 Ocak emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER
- Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek 2023? 2023 yılı tütün ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- YKS sınavı ne zaman yapılacak 2023? YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? YKS KAYIT TARİHİ!
- Green Card takvimi 2023: ABD Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sonuçları için kritik tarih!
- TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS TYT deneme sınavı sonuçları açıklandı mı?
- TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 2023 İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Kura tarihi belli oldu mu?
- EYT'LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL'lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade...