Aydın'dan acı haber! Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor.
Yenice Mahallesi'nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 23 yaşındaki Gamze Kılınç ile çocukları 5 yaşındaki Özcan Kılınç ve 2 yaşındaki Zübeyde Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir.
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