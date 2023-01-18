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Bedelli askerlik CELP ve SEVK tarihleri: 2023 askere ne zaman gideceğim? Sevk belgesi ne zaman alınacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Bedelli askerlik CELP ve SEVK tarihleri: 2023 askere ne zaman gideceğim? Sevk belgesi ne zaman alınacak?

Bedelli askerlik yerleri bugün belli olacak. 2023 yılı bedelli askerlik görevlerini tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar, askerlik yerleri ile sevk tarihlerini merak ediyor. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile sevk tarihleri belli oldu. Yükümlüler, birliklerine teslim olurken sevk belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Peki, sevk belgesi ne zaman alınacak? 2023 askere ne zaman gideceğim? İşte bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri...

Bedelli askerlik sevk tarihleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde bedelli er olarak silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri bugün açıklanacak. Askere gidecekleri yeri öğrenecek olan yükümlüler, şimdi de sevk belgesi hakkında detayları merak ediyor. Peki, sevk belgesi ne zaman alınacak? 2023 askere ne zaman gideceğim? İşte bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2023 yılı bedelli askerlik yerleri, 18 Ocak'tan itibaren e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

(E-DEVLET) BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

* 02 Şubat 2023
* 02 Mart 2023
* 06 Nisan 2023
* 04 Mayıs 2023
* 31 Mayıs 2023
* 06 Temmuz 2023
* 10 Ağustos 2023
* 07 Eylül 2023
* 05 Ekim 2023
* 09 Kasım 2023
* 07 Aralık 2023

MAZERETLERİ NEDENİYLE 2023 YILINA ERTELEME YAPANLAR

2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklar.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

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