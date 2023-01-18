18 Ocak 2023, Çarşamba
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Bursa'da şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Bursa’da şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu

Bursa’da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos gece saatlerinde de hız kesmedi. 3 katlı bir binanın çatısı ise fırtınanın etkisiyle uçup metro güzergahı ve anayola düştü.

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