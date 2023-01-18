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BUDO açıkladı: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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BUDO açıkladı: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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