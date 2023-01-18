Bedelli askerlik açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB ASAL takvimi
Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MSB ASAL takvimine göre, 2023 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 18 Ocak'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Başvuru yapan vatandaşlar ise heyecan içinde askerlik yerlerini öğrenmek istiyor. Peki, bedelli askerlik açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...
Bedelli askerlik yerleri, askerlik görevini yapmaya hazırlanan binlerce vatandaşın gündeminde. MSB ASAL tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı bedelli askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar MSB'nin resmi internet sitesine akın etmeye başladı. Peki, bedelli askerlik açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik yerleri 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. e-Devlet üzerinden erişime açılacak askerlik yerlerinin öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor. Başvuru sahipleri, bedelli askerlik yerleri ve askere gidecekleri tarihi e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.
MAZERETLERİ NEDENİYLE 2023 YILINA ERTELEME YAPANLAR
2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklar.
Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
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