İstanbul’da barışma randevusu cinayetinde yeni görüntü! Katil koca canlı yayın yapmış
Kağıthane Çağlayan’da iki çocuğuyla birlikte şehir dışından kardeşinin evine gelen kadın ile boşanma aşamasında olduğu eşi arasında aldatma iddiası sebebiyle kavga çıktı. Barışma bahanesiyle binaya gelen kocanın merdiven boşluğunda eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı kocanın olaydan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ve “Çok değer verdim, çok güvendim karşılığında ihanet aldık. Şu süreçte benim kendime hakim olmam lazım. Bir bakmışsın soluğu İstanbul’da alıyorum” dediği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, Çağlayan'da geçen Cumartesi günü saat 17.00 sularında meydana geldi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Sultan Barut, bir süredir şiddetli geçimsizlik sebebiyle iki çocuğunu da alarak eşi Şener Barut ile yaşadığı evden ayrılmıştı.Kadın ardından erkek kardeşi olan Erdinç'in Çağlayan'daki evine gelmişti. Bunu haber alan eşi Şener Barut da barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine gelmişti.
BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞTI
Kardeş Erdinç'in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuşmuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başlamıştı. Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşmüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener Barut, kadını kalbinden bıçaklamıştı.
POLİS KISA SÜREDE KATİL KOCAYI YAKALAMIŞTI
Olayın ardından koca Şener Barut bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri inceleme ekipleri de bir süre binada çalışma yapmıştı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılmıştı.
Kadının 2 çocuğu ise savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınmıştı. Olayın ardından katil zanlısı koca Şener Barut ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadesinin alınmasının çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan Şener Barut ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
CİNAYETTEN ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ
Öte yandan katil zanlısı koca Şener Barut'un sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde alkol aldığı ve müzik dinlediği görülen Barut'un, "Kolay kolay değil zaten hiç affetmem. Boş verin benim gibi en azından ihanete uğramadınız. Aile evinde ufak tefek şeyler olur, önemli olan birbirinize ihanet etmemeniz. Değerinizi bilin, birbirinize yanlış yapmayın. Yarın büyük gün, İnşallah. Dünya bir kişinin üzerinde dönmüyor. Biraz acı, biraz keder, bir neşe sonra bir bakmışsın kaldığımız yerden devam. Çok değer verdim, çok güvendim karşılığında ihanet aldık" dediği duyuluyor.
"BİR BAKMIŞSIN SOLUĞU İSTANBUL'DA ALIYORUM"
Yayının devamında Barut'un, "Ben bu halime şükrediyorum daha fenası da olabilirdi. Şu an dışarıda değil de içeride de olabilirdim. Aklı başında bir insan olduğum için şu an dışarıdayım. Ben annemin ölümüne alışmışım, buna mı alışamayacağım. Vursan, assan cezaevindeyiz. Yaşasın ki görsün ki hem bu dünyada hem de ahirette bedelini ödesin. Şu süreçte benim kendime hakim olmam lazım. Bir bakmışsın soluğu İstanbul'da alıyorum" dediği duyuluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖKDİL ne zaman 2023? ÖSYM YÖKDİL başvuruları başladı mı? Sınav tarihi AÇIKLANDI!
- A101'in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim
- Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!
- 2 bankadan 20.000 TL'ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak
- TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!
- 17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?
- MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!
- EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?
- Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'ten geçti mi? 2023 sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor?
- 16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Zirvedeki isim...
- Bedelli askerlik bugün açıklanır mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları...
- Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?