İstanbul’da barışma randevusu cinayetinde yeni görüntü! Katil koca canlı yayın yapmış

"BİR BAKMIŞSIN SOLUĞU İSTANBUL'DA ALIYORUM"

Yayının devamında Barut'un, "Ben bu halime şükrediyorum daha fenası da olabilirdi. Şu an dışarıda değil de içeride de olabilirdim. Aklı başında bir insan olduğum için şu an dışarıdayım. Ben annemin ölümüne alışmışım, buna mı alışamayacağım. Vursan, assan cezaevindeyiz. Yaşasın ki görsün ki hem bu dünyada hem de ahirette bedelini ödesin. Şu süreçte benim kendime hakim olmam lazım. Bir bakmışsın soluğu İstanbul'da alıyorum" dediği duyuluyor.