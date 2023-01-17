İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıyı dövdü! Çatı uçmalarına karşı önemli uyarı | Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı
İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. AKOM vatandaşları çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyardı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodosun oluşturduğu dev dalgalar Büyükçekmece'de kıyıyı dövdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahminini paylaşırken, bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların merak ettiği "Bugün hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak?" gibi sorular da yanıt buldu.
İstanbul'da bazı bölgelerde lodos etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından bugün sabah saatlerinden itibaren lodos etkisini gösterirken dev dalgalar Büyükçekmece'de kıyıyı dövdü.
BÜYÜKÇEKMECE'DE LODOS NEDENİYLE DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için lodos uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde bazı bölgelerde lodos etkili oldu. Büyükçekmece'de dev dalgalar kıyıları dövdü. Dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı görüldü. Uyarılara göre lodosun yarında etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA LODOS NEDENİYLE BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Avcılar-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.
AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI
AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerine kadar fırtına 40-70 km/saatlik fırtınanın, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
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