İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıyı dövdü! Çatı uçmalarına karşı önemli uyarı | Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu