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Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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