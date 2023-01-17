KOMEK başvuruları nereden, nasıl yapılır? KOMEK kurs branşları neler? Komek.org.tr ONLİNE KAYIT SORGULAMA

"KOMEK başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorusu bugün itibarıyla gündeme getirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) tarafından verilen eğitimler hem yüz yüze hem de uzaktan olmak üzere hizmeti sürdürecek. Başvuruda bulunmak isteyenler ise "KOMEK kayıt başvurusu nasıl, nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KOMEK online başvuru ekranı!