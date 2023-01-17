KOMEK başvuruları nereden, nasıl yapılır? KOMEK kurs branşları neler? Komek.org.tr ONLİNE KAYIT SORGULAMA
KOMEK 2023 Bahar Dönemi kayıtları bugün itibarıyla başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler, KOMEK kayıtları hakkındaki detayları araştırıyor. ASEM tarafından verilen eğitimler hem yüz yüze hem de uzaktan sürdürülecek. Peki, KOMEK kayıt başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte, KOMEK başvuru detayları ve branşları...
"KOMEK başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorusu bugün itibarıyla gündeme getirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) tarafından verilen eğitimler hem yüz yüze hem de uzaktan olmak üzere hizmeti sürdürecek. Başvuruda bulunmak isteyenler ise "KOMEK kayıt başvurusu nasıl, nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KOMEK online başvuru ekranı!
KOMEK KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?
KOMEK kayıtları 17 Ocak ve 30 Ocak tarihleri arasında alınacak. KOMEK ve ASEM, Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini bahar dönemi kayıtları ile sürdürecek.
KOMEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KOMEK ve ASEM bahar dönemi kayıtları www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adresleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğitimler yüz yüze ve uzaktan eğitim olarak tercihe bağlı olarak verilecek.
KOMEK BRANŞLARI NELER?
KOMEK branşları; Nöropazarlama, Aile Okulu, Karma (Hybrid) Mobil Proglama Geliştirme, Rasberry Pi Eğitimi, ve Laravel, Uyum Eğitimi, Grafoloji, Hafıza Teknikleri, Dış Ticarette Mesleki İngilizce, Kendini Gerçekleştirme ve Ebeveynlere Sınav Danışmanlığı gibi alanlardan oluşuyor.
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- KOMEK başvuruları nereden, nasıl yapılır? KOMEK kurs branşları neler? Komek.org.tr ONLİNE KAYIT SORGULAMA
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