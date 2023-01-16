Artvin’de müzede top mermisi paniği! Komutanın dikkati sayesinde ortaya çıktı

EKİPLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Konuyla ilgili bilgi veren köy muhtarı İdris Numanoğlu, "2012 yılında kurulan müzede köyümüz ve çevre köylerden bir çok bağış aldık. Evlerinde bulunan antikaları insanlar getirip müzeye bağışladı. Biz de bağış yapanın ismini kayıt etti. Top mermisinin de Konak köyünde bulunan ve şimdi rahmetli olan bir amcamız bağışlamıştı." dedi.