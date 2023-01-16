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Artvin’de müzede top mermisi paniği! Komutanın dikkati sayesinde ortaya çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Artvin’de müzede top mermisi paniği! Komutanın dikkati sayesinde ortaya çıktı

Artvin’de bir müzede patlamamış top mermisinin sergilendiği ortaya çıktı. Köyde büyük bir paniğe yol açan bu olay, ilçe jandarma karakol komutanın dikkatti sayesinde anlaşıldı. Ekipler köyden uzak bir alanda fünye yardımıyla top mermisini etkisiz hale getirdi.

Artvin'de yaşanan olay, Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre geçen 13 Ocak günü Rumi yılbaşı eğlencesi olan 'Kalandar' etkinliği düzenlendi. Gündüz yapılan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programa, jandarma ekipleri de katıldı.

MÜZEYİ ZİYARETE GELEN KOMUTAN FARK ETTİ

Eğlence sonrası, köyde 2012 yılında kurulan 'Yaşam Tarzı Müzesi' gezildi.

Müzenin içinde bulunan çok sayıda antika ve bölge halkının yaşamını anlatan ürünler misafirlere tek tek tanıtıldı.

Müzeyi gezenler arasında bunan Jandarma Komutanı Taner Çiğdem, müzede bulunan bir top mermisinin patlamamış olduğunu fark etti.

Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağırıldı. Ekipler köyden uzak bir alanda fünye yardımıyla top mermisini patlattı. Olay köyde büyük paniğe yol açarken, karakol komutanın dikkati büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

EKİPLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Konuyla ilgili bilgi veren köy muhtarı İdris Numanoğlu, "2012 yılında kurulan müzede köyümüz ve çevre köylerden bir çok bağış aldık. Evlerinde bulunan antikaları insanlar getirip müzeye bağışladı. Biz de bağış yapanın ismini kayıt etti. Top mermisinin de Konak köyünde bulunan ve şimdi rahmetli olan bir amcamız bağışlamıştı." dedi.

Numanoğlu, "Kalandar etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz eğlencede müzeyi gezen karakol komutanı merminin patlamadığını fark etti. Daha sonra uzman ekipler mermiyi etkisiz hale getirdi. Şükür büyük bir facia olmadan atlatıldı" ifadelerini kullandı.

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