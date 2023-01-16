Bursa’da 2 bin 200 yıllık aşk mesajı çözüldü! “Üzüntüden saçlarımı yoluyorum”
Bursa’da Büyük İskender’in generallerinden biri olan Antigonus’un lahidi üzerindeki yazıdan 2 bin 200 yıllık duygusal bir aşk mesajı çıktı. Lahidin üzerindeki antik yazılar da uzman tarihçi ve arkeologlar tarafından incelendi. İşte lahidin üzerindeki roma harfleriyle yazılmış 2 bin 200 yıllık duygusal aşk mesajı...
Mozaik desenli olan, Büyük İskender'in generallerinden Antigonus'a ait lahidin üzerindeki antik yazılar da uzman tarihçi ve arkeologlar tarafından incelendi.
Uzmanlar, antik yazıların Arete isminde bir kadın tarafından General Antigonus'a yazıldığını belirledi.
2 BİN 200 YILLIK AŞK MESAJI
Lahidin üzerindeki roma harfleriyle yazılmış 2 bin 200 yıllık duygusal aşk mesajında, "Ben üzgün Arete.Bütün benliğimle Antigonus'un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum.Bu kötü talih, bu ölüm bu seçkin adamı özgür bırakmak yerine beni tutsak etti" yazdığı ortaya çıktı.
5 BİN YILLIK TARİH
Temeli 2020 yılında atılarak kısa sürede tamamlanan ve açılış için gün sayan İznik Arkeoloji Müzesi, Cilalı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ'dan bu yana 5 bin yıllık tarihe tanıklık yapacak.
Roma dönemine ait mermer oyun tablasının da bulunduğu yeni müzede üzerinde ki işlemeleriyle dikkat çeken savaşçı Yunan kahramanı Akhileus Lahdi, Tanrılar Lahdi ve asil ailelere ait lahitler yer alıyor.
ANTİGONOS KİMDİR?
Makedonyalı I. Antigonos Monophtalmos, Tek Gözlü Antigonos, olarak da tanınıyordu. Antigonos, Millattan önce 382 yılında dünyaya gelmiş ve Millattan önce 301'de 81 yaşında İpsos, Frigya'da hayata veda etmiştir.
Büyük İskender'e bağlı Makedonyalı komutan ve Antigonos Hanedanı'nın (MÖ 306-168) ilk hükümdarı. Olağanüstü bir strateji ustası olan I. Antigonos, zekice siyaseti ile Atina ve öteki Yunan kent devletlerinin dostluğunu kazanmıştır.
Üzerinde Antigonos'un büstü olan bir sikke. ( Bu görselin kaynağı: Vikipedi)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin (mazot) güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?
- Survivor 15 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İLK ELEME ADAYI...
- SAKARYA TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sakarya MERKEZ 1.760 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ!
- 2023 YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS SINAVI hangi tarihte yapılacak?
- Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023?
- Sinan Sardoğan itiraf etti mi? Müge Anlı Sinan olayı son durum: Arife Gökçe bulundu mu?
- İmar affı gelir mi, kimleri kapsayacak? İmar affı çıkacak mı, son durum ne? Son dakika açıklamaları...
- EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...
- Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?
- Survivor 2023 1. Bölüm CANLI yayın izle! 15 Ocak Pazar Survivor TV8 canlı yayın izle!
- Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre'nin ilk sırasındaki isim...
- Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT'li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...