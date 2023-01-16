Bursa’da 2 bin 200 yıllık aşk mesajı çözüldü! “Üzüntüden saçlarımı yoluyorum”

ANTİGONOS KİMDİR?

Makedonyalı I. Antigonos Monophtalmos, Tek Gözlü Antigonos, olarak da tanınıyordu. Antigonos, Millattan önce 382 yılında dünyaya gelmiş ve Millattan önce 301'de 81 yaşında İpsos, Frigya'da hayata veda etmiştir.

Büyük İskender'e bağlı Makedonyalı komutan ve Antigonos Hanedanı'nın (MÖ 306-168) ilk hükümdarı. Olağanüstü bir strateji ustası olan I. Antigonos, zekice siyaseti ile Atina ve öteki Yunan kent devletlerinin dostluğunu kazanmıştır.

Üzerinde Antigonos'un büstü olan bir sikke. ( Bu görselin kaynağı: Vikipedi)