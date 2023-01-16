16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da 2 bin 200 yıllık aşk mesajı çözüldü! “Üzüntüden saçlarımı yoluyorum”

Bursa’da 2 bin 200 yıllık aşk mesajı çözüldü! “Üzüntüden saçlarımı yoluyorum”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Bursa’da 2 bin 200 yıllık aşk mesajı çözüldü! “Üzüntüden saçlarımı yoluyorum”

Bursa’da Büyük İskender’in generallerinden biri olan Antigonus’un lahidi üzerindeki yazıdan 2 bin 200 yıllık duygusal bir aşk mesajı çıktı. Lahidin üzerindeki antik yazılar da uzman tarihçi ve arkeologlar tarafından incelendi. İşte lahidin üzerindeki roma harfleriyle yazılmış 2 bin 200 yıllık duygusal aşk mesajı...

Bursa'nın tarihi İznik ilçesinde, 2015'te bir zeytinlikte bulunan ve 3 yıl süren titiz çalışmalar sonucu toprak altından çıkarılan 6 lahit, yapımı tamamlanan İznik Arkeoloji Müzesinde sergilenecek.

Mozaik desenli olan, Büyük İskender'in generallerinden Antigonus'a ait lahidin üzerindeki antik yazılar da uzman tarihçi ve arkeologlar tarafından incelendi.

Uzmanlar, antik yazıların Arete isminde bir kadın tarafından General Antigonus'a yazıldığını belirledi.

2 BİN 200 YILLIK AŞK MESAJI

Lahidin üzerindeki roma harfleriyle yazılmış 2 bin 200 yıllık duygusal aşk mesajında, "Ben üzgün Arete.Bütün benliğimle Antigonus'un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum.Bu kötü talih, bu ölüm bu seçkin adamı özgür bırakmak yerine beni tutsak etti" yazdığı ortaya çıktı.

5 BİN YILLIK TARİH

Temeli 2020 yılında atılarak kısa sürede tamamlanan ve açılış için gün sayan İznik Arkeoloji Müzesi, Cilalı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ'dan bu yana 5 bin yıllık tarihe tanıklık yapacak.

Roma dönemine ait mermer oyun tablasının da bulunduğu yeni müzede üzerinde ki işlemeleriyle dikkat çeken savaşçı Yunan kahramanı Akhileus Lahdi, Tanrılar Lahdi ve asil ailelere ait lahitler yer alıyor.

ANTİGONOS KİMDİR?

Makedonyalı I. Antigonos Monophtalmos, Tek Gözlü Antigonos, olarak da tanınıyordu. Antigonos, Millattan önce 382 yılında dünyaya gelmiş ve Millattan önce 301'de 81 yaşında İpsos, Frigya'da hayata veda etmiştir.

Büyük İskender'e bağlı Makedonyalı komutan ve Antigonos Hanedanı'nın (MÖ 306-168) ilk hükümdarı. Olağanüstü bir strateji ustası olan I. Antigonos, zekice siyaseti ile Atina ve öteki Yunan kent devletlerinin dostluğunu kazanmıştır.

Üzerinde Antigonos'un büstü olan bir sikke. ( Bu görselin kaynağı: Vikipedi)

Yüzlerce yıllık aşk mesajı YÜZLERCE YILLIK AŞK MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA