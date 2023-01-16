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Ocak ayında kutuplardan değil Afrika'dan geliyor 🌞 Rekor kıracak | Atkı ve bereleri şimdilik dolaplara kaldırın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Ocak ayında kutuplardan değil Afrika’dan geliyor 🌞 Rekor kıracak | Atkı ve bereleri şimdilik dolaplara kaldırın

Ocak ayında olmamıza rağmen birçok ilde yaşayan vatandaşlar yağmur ve kar göremedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken sıcaklıkların daha da artacağı belirtildi. Bazı bölgelerde bu gece sağanak ve kar yağışı beklenirken, bazı bölgelerde salı gününden itibaren Afrika'dan ılık hava geleceği bildirildi. Uzmanlar Ocak ayında sıcaklıkların rekor kıracağını belirtirken, vatandaşların merak ettiği kar yağışı için de önemli açıklamalarda bulundular.

Ocak ayında olmamıza rağmen yurt genelinde hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kuraklık endişesi sebebiyle birçok kişi yağmur ve kar yağışının ne zaman geleceğini merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların bu hafta rekor kıracağını duyurdu.

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak (40-60 kg/m2) görüleceği tahmin ediliyor.

7 KENTE "SARI" UYARI: ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı yapılan açıklamada, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

AFRİKA'DAN ILIK HAVA GELİYOR

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sıcaklıkların yükseleceği ve panik yapılmaması gerektiği belirtildi. Hava Forum'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"17 Ocak Salı ile 20 Ocak Cuma arası yurdumuza Libya ve Mısır'dan ılık hava geliyor. Lodosla birlikte sıcaklıklar İstanbul'da 17-19°, İzmir'de 19-20°, Ankara'da 12-13° civarına kadar çıkacak. Bahara kaçacak bir hava olacak. Ay sonu öncesi bu ısınmayı bekliyorduk, panik yapmayalım."

İSTANBUL'DA SICAKLIK HAFTA ORTASINDA YÜKSELECEK

İstanbul haftaya sisli ve puslu başlayacak. Hafta başında 11 derece civarında olacak sıcaklıklar hafta ortalarında 18 dereceye kadar yükselecek.

SICAKLIK BAZI İLLERDE 21 DERECEYE ÇIKACAK

Yeni haftada yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hakim olacak.

Meteoroloji'nin haftalık yayımladığı haritalarda bu hafta Marmara'da bazı kentlerde sıcaklıklar 20-21 dereceye kadar yükselecek.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR O TARİHTEN İTİBAREN DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "24 Ocak'tan itibaren düşüş başlıyor. Uzun yıllardır bu kadar durgun bir Kış yaşanmıyordu. 2007 ve 2018'e çok benziyoruz." ifadelerini kullandı.

1 GÜNDE 1 METREYİ GÖREN YERLER OLUR

Karadeniz suyunun normallerden çok daha sıcak olduğunu belirten Ökten, "Kuzeyden gelecek soğuklar çok güçlü bir vortex oluşturur. Geçen sene 4 saatte yarım metre kar alan yerler olmuştu. Bu sene bir vortex oluşursa; 1 günde 1 metreyi gören yerler olur.

Avrupa modeli büyük bir karlı sistemin temelini attı. Bu sefer gelecek olan karlı sistemin ilk olarak Balkanlara inme ihtimali yüksek olduğundan Ülkemizin tamamı etkilenebilir. Geçen seneki gibi Karadeniz üzerinden gelmiyor. Balkanlara inince Tüm Türkiye faydalanabiliyor." dedi.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ PAYLAŞTI

16 OCAK PAZARTESİ

17 OCAK SALI

18 OCAK ÇARŞAMBA

19 OCAK PERŞEMBE

20 OCAK CUMA

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